السعودية تؤسس شركة لإعادة التمويل العقاري لزيادة تملك السكن‎

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الخميس، (بمثابة الصندوق السيادي للبلاد)، عن إنشاء شركة لإعادة التمويل العقاري.

وبحسب بيان للصندوق، تهدف الشركة لرفع تملك السعوديين للسكن بنسبة ستصل إلى 52 % بنهاية 2020 بدل 47 % حاليا.

وخصصت الحكومة السعودية 215 ألف منتج سكني خلال العام الجاري لتحقيق الهدف نفسه.

ومن المتوقع ارتفاع معدل الطلب على قروض التمويل العقاري من 280 مليار ريال (74.7 مليار دولار) في العام 2017، إلى 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) خلال 2020، وفقاً للبيان.

ومن شأن الشركة الجديدة، إعادة تمويل ما يقارب 75 مليار ريال (20 مليار دولار) إلى 170 مليار ريال (46.7 مليار دولار) بحلول 2026.

وستشمل أعمال الشركة إصدار صكوك، كأوراق مالية مدعومة بعقود الرهن العقاري، إضافة إلى خدمات التمويل المباشر قصيرة وطويلة الأجل لشركات التمويل العقاري.

والأسبوع الماضي، قالت وزارة الإسكان السعودية، إن 92 % من العقارات المعروضة للبيع خلال النصف الأول من العام الجاري، لم يتم بيعها.

وأضافت الوزارة في نشرة دورية، أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، تم بيع 4566 وحدة سكنية من بين 57595 وحدة تم عرضها.

ويعاني قسم كبير من السعوديين من أجل الحصول على مسكن، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء، نتيجة لامتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة.