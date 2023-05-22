"لقاء الفرصة الأخيرة".. هل يستطيع بايدن ومكارثي حل أزمة سقف الدين؟

وتساءلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية حول ما إذا كان هناك أمل في أن يتمكن اجتماع اليوم من إعادة المفاوضات التي تعطلت مراراً إلى المسار الصحيح، وذلك في ضوء اتهام كل جانب للآخر بالتسبب في الأزمة والمخاطرة بكارثة اقتصادية إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

ورأت الصحيفة أن كلا من مكارثي وبايدن سيحاولان "تجنب اللوم وادعاء النصر في المفاوضات".

وقالت الصحيفة إن التلاسن بين الطرفين خلال الأيام القليلة الماضية يأتي في الوقت الذي تمر فيه واشنطن "في سباق حافل" للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي لسداد الديون المقرر في الأول من يونيو/حزيران المقبل.

وحذرت الصحيفة من البدء بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة قبل هذا الموعد.

وكانت آخر مفاوضات بين البيت الأبيض والجمهوريين قد انهارت في وقت سابق من الأسبوع الجاري بسبب مسائل تتعلق بالميزانية الأساسية، مثل أرقام الإنفاق الأولية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة"، أن مفاوضي الحزب الجمهوري رفضوا عرضًا من البيت الأبيض، السبت، للحد من الإنفاق على الدفاع وسلسلة من البرامج المحلية.

وقالت المصادر إن الجمهوريين ضغطوا من أجل المزيد من الإنفاق العسكري والمزيد من التخفيضات في بعض برامج الإنفاق المحلي، الأمر الذي رفضه البيت الأبيض.

ونقلت الصحيفة عن السناتور، تيد كروز، قوله: "لسوء الحظ، سلم جو بايدن أجندته بالكامل إلى اليسار الراديكالي. إنه على استعداد لتدمير الاقتصاد لأنه غير راغب في تقديم فلس واحد في تريليونات الإنفاق".

وأضاف: "ومع ذلك، فهو يبتسم ويلقي باللوم على الجانب الآخر".