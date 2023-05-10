مكارثي: الاجتماع مع بايدن لم يفض إلى أي تقدم على صعيد رفع سقف الدَّين

مكارثي: الاجتماع مع بايدن لم يفض إلى أي تقدم على صعيد رفع سقف الدَّين
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري كيفين مكارثي، الثلاثاء، بعد اجتماعه مع الرئيس جو بايدن وقادة الكونغرس، إنه "لم يتم إحراز أي تقدم" نحو إنهاء الجمود الذي استمر لعدة أشهر بشأن رفع سقف الدين.
وفي كلمته في البيت الأبيض بعد الاجتماع في المكتب البيضاوي، قال ماكارثي إنه "لا يزال مصراً على خفض الإنفاق الحكومي، كجزء من اتفاق لرفع سقف الدين العام".
وأضاف أن "الرئيس بايدن لم يعرض علينا أي مقترحات لخفض الإنفاق الحكومي"، معبراً عن أمله في أن يكون الرئيس الأمريكي على استعداد "للتفاوض حول سقف الدين خلال الأسبوعين المقبلين"، وفق تعبيره.
واعتبر مكارثي أن الميزانية التي أعدتها إدارة بايدن "تتضمن إنفاقاً هائلاً".
يشار إلى أن الجمهوريون يشترطون للموافقة على رفع سقف الدين، الاتفاق على تخفيضات في الميزانية، وهو ما يرفض بايدن مناقشته حتى الآن.