مكارثي: الاجتماع مع بايدن لم يفض إلى أي تقدم على صعيد رفع سقف الدَّين

وفي كلمته في البيت الأبيض بعد الاجتماع في المكتب البيضاوي، قال ماكارثي إنه "لا يزال مصراً على خفض الإنفاق الحكومي، كجزء من اتفاق لرفع سقف الدين العام".

وأضاف أن "الرئيس بايدن لم يعرض علينا أي مقترحات لخفض الإنفاق الحكومي"، معبراً عن أمله في أن يكون الرئيس الأمريكي على استعداد "للتفاوض حول سقف الدين خلال الأسبوعين المقبلين"، وفق تعبيره.