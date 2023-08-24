العراق يعتزم استيراد الغاز من تركمانستان لتلبية احتياجاته من الطاقة

قالت وزارة النفط العراقية، في بيان، اليوم الخميس، إنها ستستورد الغاز من تركمانستان، وفق اتفاق مبدئي بين الدولتين لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربية في البلاد.

ونقل البيان عن عزت صابر وكيل الوزارة لشؤون الغاز قوله إنه "تم الاتفاق مبدئيا على استيراد كميات من الغاز لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربائية".

وقال صابر عقب اجتماع وفد حكومي مع مسؤولين في قطاع الغاز في تركمانستان إنه "وفق مذكرة تعاون يجري الإعداد لها لهذا الغرض، من المؤمل التوقيع عليها قبل نهاية العام الجاري، وتتضمن الكميات المقترحة والآليات التي يتم اعتمادها بين البلدين".