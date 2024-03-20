احتجاجات المزارعين الإسبان تجدد المخاوف من استهداف صادرات المغرب

تلقي عودة المزارعين الإسبان للاحتجاج ضد ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، والقيود الأوروبية، وكذلك الالتزامات البيئية، بظلالها على الصادرات المغربية التي تضررت كثيرًا بفعل هذه الاحتجاجات.

وبعد توقف الهجوم على شاحنات التصدير المغربية خلال الشهر المنصرم، مع تعليق المزارعين تظاهراتهم، تُبدي أصوات نقابية مغربية مخاوفها من عرقلة المنتجات الزراعية المغربية الموجهة إلى الدول الأوروبية، وتخريبها بفعل تجدد احتجاجات المزارعين الإسبان.

وتتم تصدير المنتجات الزراعية المغربية في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، وتستجيب بشكل دقيق وصارم للمعايير القانونية المطلوبة في الأسواق الأوروبية.

وأكد النقابي المغربي المهدي زيزي، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل – إقليم بوعرفة، أن اعتراض الصادرات المغربية "أمر غير مقبول وندينه بأشد العبارات".