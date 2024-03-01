"اتحاد فلاحي" يقرر مقاضاة معترضي صادرات المغرب إلى إسبانيا

أعلنت "الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية"، الخميس، رفع شكاوى أمام المحاكم الإسبانية، ضد المزارعين الإسبان الذين يعترضون سبل شاحنات التصدير المغربية ويقومون بتخريبها.

ولم تسلم الشاحنات المغربية من غضب المزارعين في أوروبا، مع تصاعد "الحراك الاحتجاجي" في عدد من العواصم الأوروبية، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي والقيود الأوروبية وكذلك الالتزامات البيئية.

وعبّرت الكونفدرالية في بلاغ صادر عنها، عن "بالغ انشغالها إزاء تصاعد الهجمات العدائية التي تستهدف المنتجات الفلاحية المغربية في الآونة الأخيرة، سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال تصرفات مباشرة من طرف المزارعين الإسبان".

وقالت الكونفدرالية إنها "ترفض التعامل بالمثل والانتقام من الصادرات الفلاحية الإسبانية إلى المغرب"، مؤكدة عزمها على "مواصلة العمل مع شركائها الأوروبيين للحفاظ على العلاقات المبنية على الاحترام المتبادل لتسهيل تدفق المنتجات الفلاحية بين الطرفين، في إطار اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية، دون السماح بأي تصرف غير مقبول".

وشددت أن الهجمات على الشاحنات المغربية الناقلة للمنتجات المصدرة إلى أوروبا "اتخذت أبعادًا مقلقة".

وأبرزت أن المنتجات الفلاحية المغربية "يجري تصديرها في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، وتتميز بجودة عالية تستجيب بشكل دقيق وصارم للمعايير القانونية المطلوبة بالأسواق الأوروبية دون استثناء".