مزارعو إسبانيا يتوعدون بالاحتجاج أمام مقر الاتحاد الأوروبي

وأشارت الوكالة إلى أن جميع المنظمات تعتبر مجلس وزراء الزراعة الأوروبيين الذي سيعقد الأسبوع المقبل له أهمية كبيرة، وتطالب حكومة إسبانيا بإحداث تغييرات في السياسات الزراعية الأوروبية التي يطالب بها القطاع داخل الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن مسيرة الجرارات الضخمة في مدريد، التي ستنتهي بها هذه الموجة من الاحتجاجات، ستنتهي أمام مقر المؤسسة الأوروبية.

جاء ذلك في الوقت الذي تواصل فيه المنظمات احتجاجاتها في أماكن مختلفة، ومن المتوقع أن تستمر على الأقل لبقية شهر شباط/ فبراير، حيث توجهوا أمس الخميس إلى موانئ بعض المدن، مثل قادش وفالنسيا، وحاولوا عرقلة خروج المركبات من الميناء.

وتجمع مئات المزارعين ومربي الماشية وحوالي مائة جرار في محيط المقر الرئيس لهيئة ميناء فالنسيا. وبعد أسبوعين من الاحتجاجات الزراعية، تجاوز عدد المعتقلين الآن خمسين شخصًا، وتم التعرف على حوالي 9,000 شخص وتقديم أكثر من 3,000 شكوى.

كما أسفرت مقطورة جرار عن إصابة 10 أشخاص، خمسة منهم من الشرطة وخمسة متظاهرين؛ مما أثار جدلاً سياسياً واسعاً في البلاد.