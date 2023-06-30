خام برنت يتجه لتسجيل أول زيادة شهرية هذا العام

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار مزيج برنت في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، لكن الخام في طريقه لتسجيل أول زيادة شهرية له هذا العام إذ انحسرت المخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لتباطؤ الطلب، وذلك بفعل تراجع حاد في مخزونات النفط وخطط تحالف أوبك+ لخفض الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر/أيلول 19 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 74.32 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش. وانخفض عقد أقرب استحقاق الأقل تداولاً والذي ينتهي تداوله اليوم الجمعة 12 سنتاً إلى 74.22 دولاراً للبرميل.