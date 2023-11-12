الجمهوريون يقترحون خطة لتجنب "إغلاق" المؤسسات الفدرالية الأمريكية

كشف الحزب الجمهوري، السبت، خطة موقتة غير تقليدية لتمويل المؤسسات الفدرالية الأمريكية، المهددة خلال أيام قليلة باحتمال تعطل نشاطها (إغلاق).

وقال الرئيس الجديد لمجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إن هذه الخطة المكونة من جزأين هي "نص ضروري لوضع الجمهوريين في مجلس النواب في أفضل وضع ممكن للدفاع عن انتصارات المحافظين".

وأضاف جونسون عبر منصة إكس "سينهي مشروع القانون التقليدي السخيف في موسم العطل المتمثل بتقديم فواتير إنفاق ضخمة ومثقلة قبل عطلة عيد الميلاد مباشرة"، من دون أن يورد مزيدا من التفاصيل عن النص.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إنه بموجب هذه الخطة غير المعتادة، سيتم تمرير بعض مشاريع القوانين الضرورية للحفاظ على استمرار الخدمات الفدرالية في إطار قانون قصير الأجل حتى 19 كانون الأول/يناير، بينما سيتم تأجيل الباقي إلى 2 شباط/فبراير.