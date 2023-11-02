صدام جمهوري ديمقراطي في الكونغرس على خطة "مساعدات إسرائيل"

يعتزم مجلس النواب الأمريكي التصويت، اليوم الخميس، على خطة قدمها الجمهوريون لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل عن طريق خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية، ما يثير صداما مع مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون والبيت الأبيض.

وكشف الجمهوريون النقاب عن مشروع القانون، يوم الإثنين، في أول إجراء تشريعي كبير في عهد رئيس المجلس الجديد مايك جونسون، على الرغم من طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة واسعة بقيمة 106 مليارات دولار تشمل تمويل إسرائيل وتايوان وأوكرانيا، بالإضافة إلى مساعدات إنسانية.

وسيواجه مشروع القانون أول اختبار في تصويت إجرائي صباحي، وهي عقبة يتعين تجاوزها قبل التصويت النهائي على إقراره في وقت لاحق بعد ظهر اليوم، بتوقيت الولايات المتحدة.