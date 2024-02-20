غلاء الأسعار يدفع سكان هونغ كونغ إلى "شنجن" الصينية للتبضع

تحولت مدينة شنجن الصينية، إلى وجهة رئيسة لسكان هونغ كونغ، الذين يفرون من ارتفاع الأسعار وسوء الخدمات، إذ باتت المدينة الحدودية مقصدا لكثير من الأسر وحتى الأفراد؛ بسبب انخفاض الأسعار، وتنوع الخيارات.

وأصبحت مدينة شنجن وجهة لسكان هونغ كونغ في عطلة نهاية الأسبوع، للتسوق وتناول الطعام، بل وحتى زيارة طبيب الأسنان، وذلك منذ أن فتحت الصين حدودها في يناير 2023، بعد عدة سنوات من العزلة التي فرضتها جائحة كورونا.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن سكان هونغ كونغ الذين سئموا من الأسعار المرتفعة، والخدمة السيئة، والخيارات المحدودة في منطقتهم، وجدوا في شنجن مقصدا لهم بهدف التسوق من البقالة، وتناول الطعام في الخارج، واستكشاف محلات شاي الفقاعات الجديدة.