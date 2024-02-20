غلاء الأسعار يدفع سكان هونغ كونغ إلى "شنجن" الصينية للتبضع
تحولت مدينة شنجن الصينية، إلى وجهة رئيسة لسكان هونغ كونغ، الذين يفرون من ارتفاع الأسعار وسوء الخدمات، إذ باتت المدينة الحدودية مقصدا لكثير من الأسر وحتى الأفراد؛ بسبب انخفاض الأسعار، وتنوع الخيارات.
وأصبحت مدينة شنجن وجهة لسكان هونغ كونغ في عطلة نهاية الأسبوع، للتسوق وتناول الطعام، بل وحتى زيارة طبيب الأسنان، وذلك منذ أن فتحت الصين حدودها في يناير 2023، بعد عدة سنوات من العزلة التي فرضتها جائحة كورونا.
ووفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن سكان هونغ كونغ الذين سئموا من الأسعار المرتفعة، والخدمة السيئة، والخيارات المحدودة في منطقتهم، وجدوا في شنجن مقصدا لهم بهدف التسوق من البقالة، وتناول الطعام في الخارج، واستكشاف محلات شاي الفقاعات الجديدة.
ويتحدث مئات الآلاف من سكان هونغ كونغ على وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات الدردشة عن الأطعمة الجديدة في شنجن، مثل النودلز، وكرات اللحم.
وذكر التقرير أن مراكز التسوق في شنجن تكتظ خلال نهاية الأسبوع بسكان هونغ كونغ، فيما باتت بعض المراكز التجارية تستخدم اللغة الكانتونية الصينية، بهدف جذب السياح إلى متاجرهم.
فضلا عن ذلك، تقدم بعض المطاعم خصومات للزبائن الذين يتضمن رقم هاتفهم رمز منطقة هونغ كونغ، فيما لم يقتصر الأمر على مراكز التسوق، بل شهدت مراكز البصريات وعيادات الأسنان نشاطا ملحوظا.
وقال لان شينغهوا، مدير التسويق في شركة جود فيل دينتست، إن العيادات تستقبل في يوم مزدحم أكثر من 100 عميل من هونغ كونغ، مشيرا إلى أن أرباح الشركة تضاعفت بعد فتح الحدود العام الماضي.
يذكر أن هونغ كونغ هي منطقة صينية تتمتع بالاستقلال منذ فترة طويلة، ولكنها لا تزال تحت سيطرة بكين، فيما أدت جائحة كورونا إلى توقف السفر بين المدينة والمدن الصينية.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن سكان هونغ كونغ يستخدمون المنتديات الإلكترونية المحظورة وغير المسموح بها على الإنترنت لمناقشة ما إذا كان القدوم إلى شنجن حتى لمجرد التسوق وتناول الطعام آمنًا، ومقبولًا سياسيًّا.
ويقول الشاب تشاك يونغ من مدينة هونغ كونغ، إنه يمكن الفصل بين الحياة والآراء السياسية، مبينا بأن مدينته لديها عملة مختلفة عن عملة الصين، ويمكن للمسافرين الدفع بعملتهم دون التحويل إلى الرنمينبي.
لكن تجار شنجن لا زالوا يعتمدون على التحويلات المصرفية، ومن أجل المساعدة في الوصول إلى المستهلكين، تم نشر ملصقات في المتاجر ومحطات مترو الأنفاق تشرح كيف يمكن لسكان هونغ كونغ استخدام وي تشات WeChat وAlipay علي باي.