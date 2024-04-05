فشل تسوية دعوى أمريكية ضد أعمال "هواوي" في إيران

فشلت مناقشات التسوية بين وزارة العدل الأمريكية وشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا في دعوى تتعلق باتهامات للشركة بتضليل بنوك بشأن أعمالها في إيران.

وتتجه الدعوى الجنائية التي أقامتها الوزارة ضد الشركة للعرض على محكمة في يناير/ كانون الثاني 2026، بحسب "رويترز".

وكانت الوزارة الأمريكية قد رفعت الدعوى ضد الشركة منذ فترة طويلة، وتتهمها فيها بتضليل بنوك بشأن أعمالها في إيران.

وفي اجتماع اليوم الخميس في نيويورك، قال ألكسندر سولومون، المسؤول الكبير بالوزارة لقاضية أمريكية إن "مناقشات التسوية انتهت إلى طريق مسدود. ونعتقد أنه سيكون من الحكمة تحديد موعد للمحاكمة".

وقالت القاضية إنها تعتقد أنه من الجيد أن يكون موعد بدء المحاكمة في بداية يناير/ كانون الثاني 2026.