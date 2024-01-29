النفط يقفز 1% بعد هجوم حوثي على ناقلة وقود في البحر الأحمر‎

ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الاثنين بفعل مخاوف بشأن إمدادات الوقود بعد أن أصاب صاروخ ناقلة وقود تديرها شركة "ترافيجورا" في البحر الأحمر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه صادرات روسيا من المنتجات النفطية المكررة للانخفاض مع استمرار إصلاح العديد من المصافي بعد تعرضها لهجمات بطائرات مسيّرة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتاً إلى 84.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 2341 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 84.80 دولار.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتاً إلى 78.79 دولار للبرميل.

وقالت شركة "ترافيجورا" لتجارة السلع الأولية، السبت، إنها تقيم المخاطر الأمنية قبل المضي قدماً في رحلات جديدة في البحر الأحمر بعد أن أخمد رجال الإطفاء حريقاً في ناقلة هاجمتها ميليشيا الحوثي اليمنية في اليوم السابق.