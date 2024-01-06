الحرب والطقس يدفعان شركات الشحن البحري للتأهب في 2024

تسببت الأعمال العدائية التي يشهدها البحر الأحمر بالآونة الأخيرة، صدمة للشركات العالمية التي تنقل البضائع الحيوية، لكنها ليست المشكلة الوحيدة التي تواجهها كبريات شركات النقل مع بداية عام 2024.

تقول شركات عملاقة مثل "ميرسك"، إن القطاع الذي يتعامل مع 90% من حجم التجارة العالمية يواجه احتمال حدوث اضطرابات ضخمة لأسباب منها: الحروب الحالية، وحالات جفاف تؤثر على مسارات رئيسة مثل قناة بنما.

ومن المرجح ألّا تسير جداول المواعيد المعقدة مثلما هو مخطط لها بالنسبة لسفن الشحن العملاقة وناقلات النفط وسفن نقل البضائع الأخرى خلال العام.

وسيزيد ذلك من حالات التأخير، وسيرفع التكاليف على متاجر البيع بالتجزئة مثل وول مارت وإيكيا وأمازون، بالإضافة إلى مُصنّعي الأغذية مثل نستله ومتاجر البقالة مثل ليدل.