"جنون" الأسعار حديث السوريين.. من ينقذ القدرة الشرائية المتدهورة؟

تعيش سوريا ارتفاعًا جنونيًّا في أسعار السلع الغذائية والخدمات والنقل والعقارات والمحروقات وقريبًا الكهرباء والخبز والماء.

يأتي ذلك وسط إجراءات حكومية غير كافية لضبط الأسواق أو إنقاذ القدرة الشرائية المتدهورة، وفي بلد يعاني أساسًا من ظروف مناخية صعبة أضرت بالإنتاج الزراعي، ومن صراع، وعقوبات اقتصادية خانقة.

إلى ذلك، بات الغلاء حديث السوريين اليومي في الأسواق ووسائط النقل وأماكن العمل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي النقاشات العامة، إذ إن الجميع يعاني، كما تعاني الليرة انخفاض قيمتها، والجميع ينتقد العجز الحكومي ولا يعرف كيف يتدبر تكاليف المعيشة.

وحدها الرواتب والأجور ظلت ثابتة، تعاني أيضًا، عند حد أدنى ومتوسط 200 ألف (20 دولارًا)، رغم قرار الزيادة الأخير بنسبة 100% منتصف العام الماضي.

لكن شبح التضخم ظل حاضرًا، يلقي بتداعياته على الأسعار وعلى جيوب السوريين؛ ما جعل التوقعات تقضي بأن الجوع سينال من شريحة ذوي الدخل المحدود عاجلاً أم آجلاً.

وما عزز هذه الفرضية، تقرير حديث، نشرته صحيفة "قاسيون" المحلية، أظهر ارتفاع تكاليف المعيشة للأسرة المكونة من خمسة أفراد في سوريا مطلع العام الحالي، بما يتجاوز حاجز الـ12 مليون ليرة شهريًّا (نحو 900 دولار)، مقابل وسطي التكاليف التي سجلها مؤشر "قاسيون" في شهر سبتمبر/ أيلول الفائت، قرابة 9 ملايين ليرة (نحو750 دولارًا).