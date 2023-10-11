ارتفاع بورصات الخليج مع انحسار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج، في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، مع انحسار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، عقب تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن التيسير النقدي.

وقال رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا، أمس الثلاثاء، إن البنك المركزي الأمريكي لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك، ولم يتوقع أي ركود في المستقبل رغم أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أدى حتى الآن إلى تباطؤ الاقتصاد وخفض التضخم.

وارتفع المؤشر السعودي 0.1 في المئة مدعومًا بصعود سهم شركة التعدين العربية السعودية 2.6 في المئة.

وارتفعت أسعار النفط، الذي يعتمد عليه اقتصاد الخليج، مع تحسب المستثمرين من احتمال تعطل الإمدادات بسبب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الدائر.

ومن بين الأسهم الرابحة الأخرى، قفز سهم شركة أديس القابضة السعودية للتنقيب عن النفط والغاز 30 في المئة تقريبا في أول طرح فوق سعر الإدراج البالغ 13.50 ريال.

وتسمح البورصة السعودية بارتفاع الأسهم المدرجة حديثًا أو انخفاضها بنسبة تصل إلى 30 في المئة في أول ثلاثة أيام من التداول.