إيلون ماسك يحذر من "شيطنة النفط والغاز"

قال مؤسس شركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية إيلون ماسك، اليوم السبت، إن من المهم خفض انبعاثات الكربون للحفاظ على الكوكب، لكن ينبغي عدم شيطنة النفط والغاز الطبيعي على المدى المتوسط.

واتفق ممثلون من 200 دولة تقريبا الأسبوع الماضي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) على بدء خفض الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ؛ ما يشير إلى بداية النهاية لعصر النفط.