ماسك يعيد تفعيل حساب اليميني المتطرف أليكس جونز على "إكس"

أعاد الملياردير إيلون ماسك مالك منصة "إكس"، الأحد، تفعيل حساب الإعلامي اليميني المتطرف والمروّج لنظريات المؤامرة أليكس جونز، رغم تعهده قبل عام بعدم السماح له بالنشر مجددًا.

و"جونز" الذي قال إن حادثة إطلاق النار العشوائية في مدرسة ساندي هوك بولاية كونيتيكت، في 2012، كانت خدعة نفذها معارضون لحيازة الأسلحة النارية، وإن التلاميذ والموظفين الذين قُتلوا كانوا ممثلين، حُظر من المنصة حين كانت لا تزال تحت اسم "تويتر" لانتهاكه "قواعد السلوك المسيء".

والعام الماضي، حكم القضاء الأمريكي على "جونز" بدفع نحو مليار دولار كتعويض لأسر ضحايا مجزرة المدرسة الذين قاموا بمقاضاته بسبب المعاناة التي سببتها لهم تصريحاته المضللة، والتهديدات التي تلقوها من المؤمنين بنظريته.

وكان "ماسك" نفسه قد تعهد بعدم السماح لصاحب موقع "إنفو-وورز" بالعودة إلى منصته التي اشتراها، العام الماضي، بحوالي 44 مليار دولار، لكن بعد استطلاع للرأي أجراه بنفسه على "إكس" حول ما إذا كان ينبغي إعادة تفعيل حساب "جونز"، ورد نحو مليوني مستخدم عليه بالإيجاب، تراجع "ماسك" عن قراره، وقال: "أختلف بشدة بشأن ما قاله عن ساندي هوك، لكن هل نحن منصة تؤمن بحرية التعبير أم لا؟".