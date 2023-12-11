ماسك يعيد تفعيل حساب اليميني المتطرف أليكس جونز على "إكس"
أعاد الملياردير إيلون ماسك مالك منصة "إكس"، الأحد، تفعيل حساب الإعلامي اليميني المتطرف والمروّج لنظريات المؤامرة أليكس جونز، رغم تعهده قبل عام بعدم السماح له بالنشر مجددًا.
و"جونز" الذي قال إن حادثة إطلاق النار العشوائية في مدرسة ساندي هوك بولاية كونيتيكت، في 2012، كانت خدعة نفذها معارضون لحيازة الأسلحة النارية، وإن التلاميذ والموظفين الذين قُتلوا كانوا ممثلين، حُظر من المنصة حين كانت لا تزال تحت اسم "تويتر" لانتهاكه "قواعد السلوك المسيء".
والعام الماضي، حكم القضاء الأمريكي على "جونز" بدفع نحو مليار دولار كتعويض لأسر ضحايا مجزرة المدرسة الذين قاموا بمقاضاته بسبب المعاناة التي سببتها لهم تصريحاته المضللة، والتهديدات التي تلقوها من المؤمنين بنظريته.
وكان "ماسك" نفسه قد تعهد بعدم السماح لصاحب موقع "إنفو-وورز" بالعودة إلى منصته التي اشتراها، العام الماضي، بحوالي 44 مليار دولار، لكن بعد استطلاع للرأي أجراه بنفسه على "إكس" حول ما إذا كان ينبغي إعادة تفعيل حساب "جونز"، ورد نحو مليوني مستخدم عليه بالإيجاب، تراجع "ماسك" عن قراره، وقال: "أختلف بشدة بشأن ما قاله عن ساندي هوك، لكن هل نحن منصة تؤمن بحرية التعبير أم لا؟".
لكن شانون واتس، مؤسِسة منظمة "أمهات تطالبن بالتحرك" التي تنادي بتشديد قوانين الأسلحة، اعتبرت أن "التشهير ليس حرية تعبير".
وجاء قرار "ماسك" في الأسبوع نفسه الذي تحتفل فيه عائلات مدرسة ساندي هوك بالذكرى السنوية الـ11 لحادث إطلاق النار، وأيضًا بعد أسبوع من مهاجمته انسحاب المعلنين من "إكس" بسبب انتشار منشورات يمينية متطرفة، وخطاب كراهية على المنصة، بما في ذلك تأييد واضح من ماسك نفسه لتغريدة معادية للسامية.
وردًا على سؤال إن كان سيتصدى لنزوح المعلنين، أجاب "ماسك" في مقابلة مع الصحافي أندرو روس سوركين أنه بامكان المعلنين أن "يذهبوا إلى الجحيم".
وكانت أولى مشاركات "جونز" الذي يتابعه مليون شخص على "إكس" بعد عودته هي إعادة نشر الترحيب الذي لاقاه به أندرو تيت، لاعب الكيك بوكسينغ السابق والشخصية المؤثرة الذي يواجه تهمًا بالاغتصاب، والاتجار بالبشر في رومانيا، والذي أشاد بـ"عودة جونز المظفرة"، وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه حتى الأحد كان حساب "جونز" الآخر المثير للجدل "إنفو-وورز" لا يزال محظورًا.