إطلاق أول خط حافلات ذاتية القيادة في المملكة المتحدة

يوضع أول خط للحافلات المستقلة في الخدمة الأسبوع المقبل في إدنبرة، للمرة الأولى في المملكة المتحدة، رغم أن سائقين سيكونون موجودين في داخل هذه المركبات لاستلام القيادة في حالات الطوارئ.

وقال مدير الشؤون العامة في شركة "ستيجكوتش"، بيتر ستيفنس، خلال عرض أقيم أمس الخميس قرب إدنبرة، إن "تكنولوجيا القيادة الذاتية الموجودة في الحافلة اختبرت في الماضي، لكنها المرة الأولى التي تستخدم على خط للحافلات".