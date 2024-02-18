"فجوة الأجور" تدفع النساء للعمل مجانا في إسبانيا

وبحسب التقرير، تحدث أوجه عدم المساواة الأكثر وضوحا بين القُصّر وكبار السن، فالقُصّر العاملون يكسبون أقل بنسبة 27% من نظرائهم، ويحصل الموظفون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما على رواتب أقل بنسبة 38% من نظرائهم.

وفي الوظائف الحكومية، توجد أيضًا فروق في الرواتب بين الرجال والنساء، رغم أنها أقل وضوحًا مما هي عليه في القطاع الخاص، حيث تحصل الموظفات في الخدمة المدنية على راتب سنوي يقل بنسبة 8.5% عن راتب الرجل.

كما يصبح حجم عدم المساواة أكثر وضوحا عند تحليل الأجر عن كل ساعة عمل، فمقابل نفس الـ 60 دقيقة من العمل، تدفع الإدارة العامة للنساء ما بين 1 و1.5 يورو أقل من الرجال، وفقا للتقرير.

الحكومة فشلت في مراجعة الرواتب

ومن جانبها، أدانت نقابة الموظفين العموميين "CSIF"، وضع الرواتب الحالي بين موظفي الخدمة المدنية، حيث يظهر عدم المساواة بين الجنسين، ما دفعها لمطالبة الحكومة بـ "العمل الجماعي"، لأنها ترى أنها فشلت في الامتثال للوائح في المجال العام من خلال عدم وجود خطط للمساواة ومراجعة الرواتب التي يتطلبها القانون الأساسي للمساواة.

وأشار التقرير إلى أن الفجوة بين الجنسين في العمالة لا تتجلى في الأجور فحسب، بل من حيث العمالة والبطالة أيضا، حيث أن ستة من كل 10 أشخاص عاطلين عن العمل هم من النساء، بينما الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو الاختلاف في إحصاءات البطالة التي تحدث ضمن الزيجات الإسبانية، فمن بين جميع المتزوجين في إسبانيا، يقترب عدد النساء العاطلات عن العمل من ضعف عدد الرجال.

ولفت التقرير أن 93% من الموظفين الذين عملوا بدوام جزئي ليتمكنوا من "الرعاية الأسرية" هم من النساء، ومقابل كل اثنتي عشرة امرأة يتخلين عن العمل بدوام كامل لرعاية أفراد الأسرة، هناك رجل واحد فقط.