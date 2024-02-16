إسبانيا.. لا اتفاق مع الحكومة حول مطالب المزارعين

انتهى اجتماع بين الحكومة الإسبانية والمزارعين دون التوصل إلى اتفاق، رغم أن وزير الزراعة والغذاء، لويس بلاناس، وصفه بأنه "إيجابي".

ونقل موقع "إنفوباي" الإخباري المحلي، عن الوزير بلاناس قوله إن الاجتماع سيسمح للحكومة الاستجابة "للمخاوف والمشاكل التي أثارها المزارعون ومربو الماشية".

وأعلن بلانس عن حزمة من الإجراءات للتخفيف من حدة الوضع في القطاع، كما أنه سيبدأ الأسبوع المقبل في إعداد لجان عمل للتوصل إلى اتفاق، وفق التقرير.

وأشار إلى أن "الاجتماع استمر أكثر من ساعتين، وعلى الرغم من أن بلاناس لم يتمكن من إبرام اتفاق مع المزارعين، إلا أنه تم الإعلان عن إجمالي 18 إجراءً للرد على بعض مطالبهم".

وأضاف أن "الوزير دفع إلى إنشاء وكالة حكومية للمعلومات والرقابة على الأغذية؛ لتعزيز التفتيش على المخالفات في جميع أنحاء السلسلة الغذائية وتحسين مراقبة الأسعار".