هبوط مبيعات المنازل الأمريكية لأدنى مستوى منذ 2010

وبحسب الموقع، كان ذلك أسوأ مما توقعه المحللون فقد توافقت الآراء على أن المبيعات ستبلغ 3.9 مليون دولار خلال الشهر الماضي، لكن الصورة العامة تظهر أن سوق الإسكان في الولايات المتحدة ما زال يكافح للتكيف مع الارتفاع السريع في أسعار الفائدة؛ ما رفع قيم قروض الإسكان الثابتة منذ 30 عامًا إلى ما يقارب 8%، ما أدى وبشكل جذري إلى تغيير حساب التكلفة للغالبية العظمى من مشتري المنازل.

وفي الوقت ذاته، لا يزال عدد المساكن المعروضة للبيع منخفضًا وفقًا للمعايير التاريخية؛ ما يشير إلى أنه لا يوجد سبب يُذكر لخفض الأسعار من قبل البائعين.

من ناحية أخرى، انخفضت قيمة القروض العقارية قليلاً في الآونة الأخيرة، زيادة على الانخفاض الثابت تقريبًا لمدة 30 عامًا بما يصل إلى أقل من 7.5 في المائة.

ويعتقد محللون اقتصاديون في مذكرة منشورة يوم الثلاثاء الماضي " أن معدلات قروض الإسكان قد بلغت ذروتها الآن بعد أن ارتفعت إلى ما يقرب من 8.0٪ في أكتوبر، لذا نتوقع أن تظل مرتفعة. وهذا من شأنه أن يقلل من أي انتعاش في حجم الطلب والمبيعات على مدى السنتين القادمتين" .

المصدر: موقع "أكسيوس" الأمريكي