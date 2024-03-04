الصين تثير مخاوف عالمية في سباق السيارات الكهربائية

بعد أن كانت ذات يوم "متقاعسة"، تقول صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن شركات صناعة السيارات الصينية باتت تثير المخاوف في عالم المركبات الكهربائية.

وذكرت الصحيفة أن الصين تتقدم بسرعة أكبر في سباق السيارات الكهربائية العالمي مستفيدة من طفرة صناعة السيارات الكهربائية في البلاد، وتفوقت على المنافسين الأجانب لتطوير السيارات بشكل أسرع، عبر الدفع بحدود التكنولوجيا الذكية المستخدمة في هذه الصناعة وإغراق سوق المستهلكين بالخيارات.

ويقول مسؤولون تنفيذيون في الصناعة إن شركات صناعة السيارات الصينية تتطور بشكل سريع بنسبة 30% تقريبًا عن الشركات المصنعة القديمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنها قلبت الممارسات العالمية التي بنيت على مدى عقود من تصنيع السيارات المعقدة ذات محركات الاحتراق.