معظم بورصات الخليج تغلق على ارتفاع مدعومة بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم الثلاثاء؛ بعد أن دعم تراجع التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتزايدت توقعات السوق بأن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات أمريكية صدرت يوم الجمعة أنه وفقا لبعض المعايير الرئيسة فإن التضخم أصبح الآن عند أو أقل من مستوى الاثنين بالمئة المستهدف من البنك المركزي.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات الاحتياطي الاتحادي؛ نظرا لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وصعد المؤشر السعودي 0.5 % بقيادة قفزة لسهم اتحاد عذيب للاتصالات بلغت 3.5 % وارتفاع سهم مصرف الإنماء 1.9%.