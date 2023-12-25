معظم بورصات الخليج ترتفع في التعاملات المبكرة
ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، بدعم من بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع وعززت توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في العام الجديد.
وجاءت أحجام التداول منخفضة في معظمها بسبب غياب الكثير من المستثمرين الأجانب بمناسبة عطلة عيد الميلاد والعام الجديد.
وأظهر تقرير لوزارة التجارة أن الأسعار انخفضت في الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، مما أدى إلى انخفاض أكبر للزيادة السنوية في التضخم دون مستوى 3 %.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الستة بقرارات الاحتياطي الاتحادي، نظرا لأن معظم عملات المنطقة مرتبطة بالدولار.
وصعد المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.2 % مدعوما بارتفاع سهم شركة لومي لتأجير السيارات 1.2 % وسهم مصرف الراجحي 0.6 %.
وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.3 % متأثرا بانخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.9 % وسهم شركة إعمار العقارية 0.5 %.
أما المؤشر الرئيسي في أبوظبي فارتفع 0.1 %.
وصعد المؤشر الرئيسي في قطر 0.4 % متجها إلى مواصلة المكاسب للجلسة السابعة بدعم من سهم مصرف الريان الذي ارتفع 2%.