معظم بورصات الخليج ترتفع في التعاملات المبكرة

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، بدعم من بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع وعززت توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في العام الجديد.

وجاءت أحجام التداول منخفضة في معظمها بسبب غياب الكثير من المستثمرين الأجانب بمناسبة عطلة عيد الميلاد والعام الجديد.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة أن الأسعار انخفضت في الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، مما أدى إلى انخفاض أكبر للزيادة السنوية في التضخم دون مستوى 3 %.