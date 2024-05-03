تضاعف مبيعات علاج إنقاص الوزن "ويغوفي" لشركة "نوفو نوردسيك"

وفي وقت سابق، وضعت "نوفو نوردسيك" قيودًا على إمدادات عقار "ويغوفي" في الولايات المتحدة، حتى يتمكن جميع المرضى من الوصول إليه، لكنها بدأت تخفيف تلك القيود تدريجيًا.

وخصصت "نوفو نوردسيك" 6 مليارات دولار لمرافق التصنيع الجديدة، ووافقت على الاستحواذ على 3 مواقع كانت مملوكة سابقًا لشركة "كاتالنت" التي يقع مقرها في ولاية نيوجيرسي، مقابل 11 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام.

وبينت الصحيفة أنه سيستغرق الأمر بعض الوقت لتوفير سعة جديدة من الدواء، ولا تزال الشركة تتوقع قيود العرض، وإخطارات نقص الأدوية ذات الصلة.

ويعتمد كل من "ويغوفي" و "أوزمبيك" على نفس العنصر النشط "سيماغلوتيد" ، فيما تقوم " نوفو نوردسيك" بتطوير الجيل التالي من العلاجات التي يمكن دمجها مع مكونات أخرى لتعزيز الفوائد، وتحسين مجالات الصحة الأخرى.