تضاعف مبيعات علاج إنقاص الوزن "ويغوفي" لشركة "نوفو نوردسيك"
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن نجاح مبيعات علاج إنقاص الوزن "ويغوفي" لأكثر من الضعف في الربع الأول من العام الحالي، شجع الشركة المصنعة له لإنتاج كميات إضافية لتلبية الطلب المتزايد على العقار.
وأضافت الصحيفة، أن نجاح أدوية "ويغوفي" و"أوزمبيك" لإنقاص الوزن أدى لتعزيز أرباح شركة "نوفو نوردسيك" الدنماركية والتي كانت تعاني من انخفاض قدره -4.73 %، لكن الشركة أصبحت الأكثر قيمة في أوروبا خلال الربع الأول من العام الحالي، وتبلغ قيمتها السوقية حاليًا أكثر من 550 مليار دولار.
وفي وقت سابق، وضعت "نوفو نوردسيك" قيودًا على إمدادات عقار "ويغوفي" في الولايات المتحدة، حتى يتمكن جميع المرضى من الوصول إليه، لكنها بدأت تخفيف تلك القيود تدريجيًا.
وخصصت "نوفو نوردسيك" 6 مليارات دولار لمرافق التصنيع الجديدة، ووافقت على الاستحواذ على 3 مواقع كانت مملوكة سابقًا لشركة "كاتالنت" التي يقع مقرها في ولاية نيوجيرسي، مقابل 11 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام.
وبينت الصحيفة أنه سيستغرق الأمر بعض الوقت لتوفير سعة جديدة من الدواء، ولا تزال الشركة تتوقع قيود العرض، وإخطارات نقص الأدوية ذات الصلة.
ويعتمد كل من "ويغوفي" و "أوزمبيك" على نفس العنصر النشط "سيماغلوتيد" ، فيما تقوم " نوفو نوردسيك" بتطوير الجيل التالي من العلاجات التي يمكن دمجها مع مكونات أخرى لتعزيز الفوائد، وتحسين مجالات الصحة الأخرى.
كما أدى النجاح الهائل الذي حققته الأدوية المعتمدة على سيماغلوتيد في علاج فقدان الوزن ومرض السكري إلى فوائد صحية إضافية، ومنها تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية، فضلاً عن إبطاء تطور الفشل الكلوي، وتخفيف ألم هشاشة العظام، بحسب ما ذكرته الصحيفة الأمريكية.
وقالت الشركة، إن مبيعات علاج "أوزمبيك" ارتفعت بنسبة 42 % على أساس سنوي في الربع الأول إلى 3.99 مليار دولار، فيما تضاعفت مبيعات "ويجوفي" لتصل إلى 9.38 مليار كرونة دنماركية.
وأضافت الشركة أن مبيعات محفظتها الإجمالية من أدوية السكري والسمنة زادت بنسبة 25 % لتصل إلى 61 مليار كرونة دنماركية، كما ارتفع صافي أرباح الشركة في الربع الأول من العام الحالي من 19.81 مليار كرونة إلى 25.41 مليار كرونة ، متجاوزًا بذلك توقعات المحللين، وارتفعت المبيعات بنسبة 22 %، إذ بلغت 65.35 مليار كرونة.