تراجع الأسهم الأوروبية.. وسهم "كريدي سويس" يواصل الهبوط

وهبط مؤشر القطاع المصرفي 5.8% في التعاملات المبكرة.

وخسرت أسهم دويتشه بنك 10.9% وكومرتس بنك 8.5 في المئة، بينما خسرت أسهم بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال الفرنسيين نحو 8.2% و7.5% على الترتيب.

وهوى سهم ستاندرد تشارترد لقاع المؤشر فايننشال تايمز 350 مسجلًا خسارة نسبتها 7.7%، بينما هوت أسهم ناتوست وباركليز 7.8% و7.4% على الترتيب.