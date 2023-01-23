مع انهيار عملتها.. إيران تحدد سقفًا لبيع العملات الأجنبية لمواطنيها

وبحسب إعلان البنك المركزي الإيراني، يمكن لمكاتب الصرافة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء هذا الأسبوع، شراء العملات الأجنبية على شكل سندات تحت عنوان "توفير الاحتياجات الأساسية".

ووفقًا لإعلان البنك المركزي الإيراني، "يُسمح أيضًا للمبادلات ببيع الموارد من هذا الموقع" إلى الأشخاص الإيرانيين (فوق 18 عامًا) والمقيمين القانونيين مرة واحدة سنويًا لكل عميل وبعد التحقق من هويته حتى 5000 يورو أو ما يعادلها من العملات الأخرى تحت عنوان "توريد الاحتياجات الأساسية".

وسجل الريال الإيراني، الأحد، انهيارا كبيرا أمام العملات الأجنبية بعدما بلغت قيمة الدولار الواحد أكثر من 450 ألف ريال، فيما بلغت قيمة اليورو 490 ألف ريال، بينما وصلت قيمة الجنيه الاسترليني 558 ألف ريال.