الذهب يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي وسط توقعات عدم رفع الفائدة

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بعد ارتفاعها بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، لكن الآمال في عدم إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة، جعلت المعدن الأصفر يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1964.79 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.9 بالمئة، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1979.80 دولار.

وقال كبير محللي السوق في "كيه.سي.إم تِريد"، تيم ووترر، إن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، دعم توقعات توقف المركزي الأمريكي مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة في حزيران/يونيو، وقد سمح التراجع الناتج عن ذلك في عوائد الخزانة بارتفاع سعر الذهب.