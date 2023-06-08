تألق الذهب بدعم من ضعف الدولار
تألق الذهب بعد ارتفاع أسعاره، اليوم الخميس، بدعم من ضعف الدولار، ورغم ذلك حام المعدن الأصفر قرب مستويات متدنية سجلها في الجلسة السابقة.
يأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بعدما رفع بنك كندا سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 22 عاماً.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية، بحلول الساعة 0307 بتوقيت جرينتش، بواقع 0.4% إلى 1946.47 دولار للأوقية، بعدما تراجع 1% في الجلسة السابقة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1961.00 دولار.
وقال أجاي كيديا المدير في "كيديا كوموديتيز" في مومباي، إن الذهب يحظى بدعم من توقعات إبقاء الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل بينما أسعار الذهب عالقة في نطاق بين 1930 و1985 دولارا، وقد تخترق النطاق العلوي بمجرد صدور قرار من المركزي الأمريكي بذلك.
وقال اقتصاديون إن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في 13 و14 يونيو/ حزيران، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام، بحسب استطلاع لوكالة "رويترز".
ورفع بنك كندا المركزي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسية لليلة واحدة إلى أعلى مستوى في 22 عاما عند 4.75%، وتوقعت الأسواق والمحللون على الفور زيادة أخرى الشهر المقبل لكبح التضخم المرتفع.
ومن المرتقب صدور تقرير بتاريخ 13 يونيو/حزيران، ن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مايو/ أيار، قبل اجتماع البنك المركزي سيتيح للمستثمرين وضوحاُ أكبر بشأن قوة أكبر اقتصاد في العالم.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية المعدن الأصفر "الذهب"، الذي لا يدر عائداً.
في ذات الإطار، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.53 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% إلى 1020.13 دولار، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1394.91 دولار.