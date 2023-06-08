تألق الذهب بدعم من ضعف الدولار

تألق الذهب بعد ارتفاع أسعاره، اليوم الخميس، بدعم من ضعف الدولار، ورغم ذلك حام المعدن الأصفر قرب مستويات متدنية سجلها في الجلسة السابقة.

يأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بعدما رفع بنك كندا سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 22 عاماً.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية، بحلول الساعة 0307 بتوقيت جرينتش، بواقع 0.4% إلى 1946.47 دولار للأوقية، بعدما تراجع 1% في الجلسة السابقة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1961.00 دولار.

وقال أجاي كيديا المدير في "كيديا كوموديتيز" في مومباي، إن الذهب يحظى بدعم من توقعات إبقاء الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل بينما أسعار الذهب عالقة في نطاق بين 1930 و1985 دولارا، وقد تخترق النطاق العلوي بمجرد صدور قرار من المركزي الأمريكي بذلك.