صعود اليورو وسط بوادر على زيادة أسعار الفائدة

تراجع الدولار وصعد اليورو، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بين المتعاملين بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قريبًا بفعل المخاوف المتعلقة بالبنوك المحلية هناك، في حين لا تزال زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خيارًا مطروحًا خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل.

وارتفع اليورو متجاوزا 1.10 دولار الليلة الماضية وبلغ 1.1062 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وانخفضت أحجام التداول بفعل العطلة في أستراليا ونيوزيلندا وقبيل اجتماعات البنك المركزي في كل من اليابان يوم الجمعة والولايات المتحدة وأوروبا الأسبوع المقبل.

وقالت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي لصحيفة "بوليتيكو"، إن "زيادة الفائدة بواقع 50 نقطة أساس ليست مستبعدة، وإن ذلك سيتوقف على البيانات، ولا سيما أرقام التضخم التي من المقرر نشرها قبل يومين من اجتماع مايو/ أيار".