ارتفاع أسهم أوروبا بفعل التعافي الاقتصادي في الصين

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين للمزيد من تقارير أرباح البنوك الأمريكية لقياس مدى سلامة أوضاع القطاع، كما تعززت المعنويات بفعل التعافي الاقتصادي الأقوى من المتوقع في الصين.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بعد أن بدأ الأسبوع بالتراجع عن أعلى مستوياته في عام منهيًا مكاسب استمرت 5 أيام.

وارتفعت أسهم البنوك 0.8% متعافية من خسائر القطاع الاثنين.

وسجل الاقتصاد الصيني نموًّا بلغ 4.5% على أساس سنوي للربع الأول متجاوزًا توقعات معظم خبراء الاقتصاد.

وتترقب الأسواق في وقت لاحق اليوم صدور نتائج بنكي جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا، بينما من المقرر أن تصدر نتائج مورجان ستانلي غدا الأربعاء.

وصعد سهم بنك يو.بي.إس 1.1% مع قيام البنك السويسري بإجراء تعديلات على برنامجه لإعادة شراء أسهم بقيمة ستة مليارات دولار في أعقاب استحواذه على بنك كريدي سويس.

كما ارتفع سهم إيزي جيت 3% بعد إعلان الشركة توقعات بأن أرباحها للعام ككل ستتجاوز توقعات السوق بدعم من حجوزات العطلات الصيفية والطلب القوي خلال عطلة عيد القيامة على الرغم من الإضرابات في فرنسا.

ويترقب المستثمرون كذلك مسحًا من معهد البحوث الاقتصادية الألماني (زيو) من المقرر إصداره الساعة الـ0900 بتوقيت غرينتش.

ومن المتوقع أن يُظهر المسح أن الظروف الاقتصادية في ألمانيا، صاحبة الاقتصاد الأوروبي الأكبر، قد تحسنت في نيسان/ أبريل عن الشهر السابق.