الدولار يتجه لتسجيل خسارة شهرية والين يستقر قبيل قرار المركزي

يتجه الدولار نحو تكبد ثاني خسارة شهرية على التوالي اليوم الجمعة وسط توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) قد ينهي قريبا دورة الرفع الحاد لأسعار الفائدة، بينما استقر الين بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع قبيل قرار مهم من البنك المركزي.

وتتجه الأنظار في آسيا إلى قرار السياسة النقدية لبنك اليابان اليوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يبقي المحافظ الجديد للبنك المركزي كازو أويدا على التراخي الشديد في السياسة النقدية.

وقبيل القرار، سجل الين الياباني ارتفاعا طفيفا بنحو 0.1% إلى 133.84 مقابل الدولار، كما صعد أكثر من 0.1 بالمئة مقابل الجنيه الإسترليني.

وقالت تينا تنج محللة السوق في "سي.إم.سي ماركتس": "لا أتوقع أن يغير بنك اليابان سياسته النقدية هذه المرة، لكن مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو الذي صدر في الآونة الأخيرة كان أعلى من المتوقع... وأعتقد أن هذا يشكل ضغطا على بنك اليابان، وقد يفعل شيئا في المستقبل القريب".

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة أن أسعار المستهلكين الأساسية في طوكيو ارتفعت 3.5% في أبريل/ نيسان مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، متجاوزة توقعات السوق في مؤشر على اتساع الضغوط التضخمية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.