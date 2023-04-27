اليورو يقترب من أعلى مستوى في عام وسط ضغوط على الدولار

وكتبت كريستينا كليفتون، كبيرة محللي العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة للعملاء أن "اقتصاد منطقة اليورو المتين إلى جانب التضخم الأساسي الذي لا يزال يرتفع ولا يتراجع، يمكن أن يدفع البنك المركزي الأوروبي للحفاظ على موقف التشديد النقدي الحاد، مما يدعم اليورو".

وأضافت أنه في الوقت نفسه، لا يزال التضخم في الولايات المتحدة منفصلاً بشدة عن النمو، مما يبقي الضغط على لجنة السوق المفتوحة الاتحادية لتشديد السياسة بشكل أكبر.

في غضون ذلك، استقر الدولار تقريباً عند 133.63 ين. وتتوقع السوق أن يترك محافظ المركزي الياباني أويدا السياسة النقدية المتساهلة للغاية دون تغيير غداً الجمعة.

وتزداد ثقة متداولي الدولار الأسترالي في أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيبقي الأسبوع المقبل أسعار الفائدة دون تغيير لاجتماع ثان في أعقاب تسجيل بعض التراجع في بيانات تضخم أسعار المستهلكين أمس الأربعاء.

واستقرت العملة عند 0.6603 دولار اليوم الخميس، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر عند 0.6592 دولار في الجلسة السابقة.