تراجع أسعار الذهب بفعل قوة الدولار

ويترقب المستثمرون الآن بيانات كلّ من مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة والتي تصدر يومي الثلاثاء والأربعاء على الترتيب لتأثيرها على توقعات أسعار الفائدة.

وتزداد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا مع انخفاض أسعار الفائدة.

وقال كبير محللي السوق في "كيه.سي.إم تِريد"، تيم ووترر، إن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، دعم توقعات توقف المركزي الأمريكي مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة في حزيران/يونيو، وقد سمح التراجع الناتج عن ذلك في عوائد الخزانة بارتفاع سعر الذهب.

وأضاف ووترر أن التراجع الطفيف أمر طبيعي بعد الارتفاع في ظل بعض عمليات جني الأرباح.

والخميس الماضي، حث صندوق النقد الدولي، مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية العالمية الأخرى على "التمسك بالمسار" فيما يتعلق بالسياسة النقدية والبقاء متيقظين في مكافحة التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 24.0993 دولار للأوقية، كما خسر البلاتين 0.6% إلى 1002.22 دولار.

وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 1320.17 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أيار/ مايو 2019 يوم الجمعة.