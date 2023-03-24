الأسهم المالية تدفع الأسواق الأوروبية للانخفاض

وتراجع سهم كريدي سويس 6.4 %، وسهم يو.بي.إس 6.3 %، بعد أن ذكرت بلومبيرغ أنهما من بين البنوك الخاضعة للتدقيق في تحقيق لوزارة العدل الأمريكية حول ما إذا كان خبراء ماليون قد ساعدوا أثرياء من روسيا على التهرب من العقوبات.

وهبط سهم بنك رايفايزن الدولي 1.8% ، بعد أن ذكرت رويترز أن البنك المركزي الأوروبي يضغط على البنك النمساوي للتخلي عن أعماله في روسيا التي تدر عليه أرباحًا ضخمة.

وبشكل عام، تراجع مؤشر البنوك الأوروبية 2.3 % مع انخفاض سهم دويتشه بنك 5.4 %، وانخفضت أسهم الخدمات المالية 1.5%.