انخفاض أسعار الذهب في ظل مخاوف من رفع أسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وهي في طريقها لتسجيل تراجع للأسبوع الثالث على التوالي، إذ يشعر المستثمرون بالقلق إزاء احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية.

وبحلول الساعة 0548 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% عند 1827.09 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أوائل يناير/ كانون الثاني.

وانخفض المعدن الأصفر 2% حتى الآن هذا الأسبوع.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1835.70 دولار.

ويعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.