انخفاض أسعار الذهب بعد زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وتتجه صوب ثاني تراجع أسبوعي مع اقتراب العائد على سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوى في سنوات، في أعقاب بيانات قوية لسوق العملة وتصريحات بخصوص تشديد السياسة النقدية من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، وهو ما قوض شهية الإقبال على المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 01:18 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1627.20 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفض 0.8% هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1630.10 دولار للأوقية.

وقال باتريك هاركر، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في فيلادلفيا، يوم الخميس، إنه "في ظل الوضع الراهن للتضخم، يحاول البنك المركزي بفعالية إبطاء الاقتصاد، وسيواصل رفع أسعار الفائدة لفترة".

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 18.63 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.4% إلى 910.30 دولار للأوقية.

ونزل البلاديوم 1.4% إلى 2028.43 دولار للأوقية.