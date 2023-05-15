"وول ستريت" تفتح على ارتفاع وسط آمال باتفاق حول سقف الديون

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح اليوم الإثنين، وسط تفاؤل باحتمال التوصل إلى اتفاق رفع سقف الديون الأمريكية مع اقتراب الموعد النهائي لسداد مدفوعات.

ويترقب المستثمرون تعليقات من صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال هذا الأسبوع.