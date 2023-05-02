"وول ستريت" تغلق دون تغير رغم أنباء انهيار "فيرست ريبابليك"

أغلقت الأسهم الأمريكية دون تغير يذكر، يوم الاثنين، بينما يستوعب المستثمرون مزادا لبيع بنك "فيرست ريبابليك" في مطلع الأسبوع، ويترقبون زيادة جديدة متوقعة في سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 2.15 نقطة أو 0.05 بالمئة عند 4167.33 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 14.83 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 12211.75 نقطة، فيما تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 50.42 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 34047.74 نقطة.