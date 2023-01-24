الذهب يرتفع بفضل انخفاض الدولار وسط ترقب لبيانات أمريكية

وقال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في سيتي إندكس، إن "أي مؤشرات تدل على ضعف في الاقتصاد الأمريكي سيُنظر إليها على أنها سبب لمجلس الاحتياطي الاتحادي لتخفيف وتيرة التشديد، وهو ما من شأنه أن يدعم الذهب، الذي سيستقطب تدفقات الملاذات الآمنة".

وعادة ما تدعم الفائدة المنخفضة أسعار الذهب، إذ إنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.52 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8% إلى 1055.25 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1712.57 دولار.