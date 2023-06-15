تحديات تواجه العملة السورية.. ما القيمة الشرائية لفئة الـ 500 ليرة؟

وبحسب بيانات منسوبة لـ "المكتب المركزي للإحصاء"، فإن معدل التضخم ارتفع بنسبة كبيرة وصلت إلى 3825% بين عامي 2011 و2021.

وتشير الأرقام إلى أن الزيادة في معدل التضخم بلغت مستويات كبيرة، ما يزيد من المصاعب المالية على المواطنين، حيث تنخفض القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع أسعار السلع في السوق.

وتعاني الأسواق في سوريا من حالة ركود، وفقا لموقع "الحل" المحلي، الذي ذكر في تقرير أن سعر كيلو الرز القصير بلغ 9 آلاف ليرة، وسعر لتر الزيت النباتي 19 ألف ليرة، ووصل سعر كيلوغرام السكر إلى 9 آلاف.

وأفاد بأن منتجات الألبان والأجبان سجلت أسعارا فلكية، حيث وصل سعر عبوة اللبن وزن 800 غرام إلى 4500 ليرة، بينما وصل سعر الجبنة إلى 38 ألف ليرة للكيلوغرام الواحد.

مدير الأبحاث الاقتصادية في المصرف المركزي السوري، منهل جانم، قال في تصريحات سابقة إن الإجراءات النقدية التي تم اتخاذها في 2022، مثل رفع أسعار الفائدة من 7% إلى 11% على الودائع الشهرية، ساهمت في "كبح جماح التضخم" ليتراجع معدله السنوي العام من 118.8% عام 2021 إلى 59.5% عام 2022.

وقال إن الدول التي تعاني التضخم تفقد عملتها المحلية قيمتها، ما يؤدي لتوجه الأفراد إلى حفظ أرصدتهم المالية بأشكال أخرى عن طريق شراء الذهب أو العملات الأجنبية أو العقارات.

ويختلف الباحث الاقتصادي خالد تركاوي مع منهل جانم ويقول في تصريحات نقلها موقع "عنب بلدي" إن ذلك محاولة منه لإظهار فاعلية عملية ضبط قيمة الليرة السورية، لكن على أرض الواقع فإن التضخم في سوريا "أعلى بعشرات المرات" مما ذكر، داعيا إلى مقارنة أسعار المواد الأساسية في العام 2022 مع العام الذي يسبقه.

ويفتقر موقع البنك المركزي السوري على شبكة الإنترنت لإحصائيات حديثة عن معدل التضخم في البلاد، إذ ترجع آخر إحصائية إلى العام 2020.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية يوم أمس الأربعاء 8.900 ليرة سورية، وفقا لموقع "الليرة اليوم".