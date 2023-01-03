أي مستقبل ينتظر الليرة السورية بعد خفض "المركزي" 50% من قيمتها؟

وأثار هذا الانخفاض المفاجئ الذي لم يمض على سابقه سوى 4 أشهر، مخاوف شريحة كبيرة من السوريين ليتساءلوا عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع، خاصة وأن الساحة العالمية والمحلية لم يطرأ عليها أي تغيرات جديدة مع بداية العام الجديد، وفق قولهم.

وعلل البنك المركزي في بيان نشر على موقعه الرسمي، هذا الانخفاض، بأنه جاء "للحفاظ على استقرار الليرة، والقضاء على السوق الموازي للعملة، وعودة السيولة الدولارية إلى القنوات الرسمية للدولة وهي البنوك".