الريال اليمني يحافظ على قيمته "المستقرة" أمام العملات الأجنبية

حافظ الريال اليمني نسبيًّا على قيمته أمام العملات الأجنبية منذ أشهر، محققًا نوعًا من الاستقرار النسبي عند سعر معين أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار منذ مطلع العام الجاري، عند حدود 1240 إلى 1270 ريالًا تقريبًا.

وبالنظر إلى سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية الأخرى في السوق الموازية بالمحافظات المحررة، يلاحظ أنه منذ الربع الأخير من عام 2022 والأشهر الثلاثة الأولى من 2023، لم يشهد الريال اليمني تدهورًا حادًّا، مقارنة بثلاثة الأعوام السابقة.

وفي المقابل، لم يسجل الريال أيضًا تعافيًا كبيرًا، إذ ظل يتأرجح في حدود بسيطة صعودًا وهبوطًا لا تتجاوز 10 ريالات إلى 15 ريالًا أمام الريال السعودي، و100 ريال أمام الدولار كحد أقصى.

وبعكس السنوات السابقة التي شهد فيها الريال اليمني تدهورًا كبيرًا ومتسارعًا، إذ كانت أسعار صرف العملات الأجنبية ترتفع أمام الريال اليمني في السوق الموازية ثلاث أو أربع مرات خلال اليوم الواحد، حتى وصل فيه الريال السعودي إلى نحو 460 ريالا والدولار إلى 1800 ريال.

هذا الاستقرار النسبي في حدوده المتوسطة، أثار ردود أفعال عديدة لدى خبراء الاقتصاد والمهتمين بالشؤون النقدية في اليمن، لاسيما بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي شهدت تراجعًا أخيرًا، جراء توقف تصدير النفط، علاوة على تراجع ميزانية البنك المركزي وإيراداته العامة.

واعتبر اقتصاديون أن أسباب الاستقرار النسبي في قيمة العملة "هش"، وتعود لما وصفوها بسياسة كبار اللاعبين بسوق الصرف وأمزجة الصرافين، إلا أن آخرين طرحوا عددًا من الأسباب الموضوعية "المؤقتة" التي قالوا إن الاستمرارية فيها قد تحدد مستقبل الريال على المدى المتوسط والبعيد.