اليمن.. صفقة أسرى تشمل قادة وأولاد علي محسن وطارق صالح

أعلن وفد حكومة اليمن عن صفقة تبادل أسرى مع الحوثيين تضم نحو 880 أسيرا بعد محادثات في سويسرا برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو لجنة تبادل الأسرى والمختطفين في تغريدة بتويتر: "الحمدالله اختتمنا الان جولة المفاوضات في ملف الأسرى والمختطفين في برن بسويسرا تشمل الصفقة اكثر من 880 اسيرا ومختطفا".

ووصف الصفقة بأنها "جزء ومرحلة أولى يتبعها مراحل وصولا إلى الافراج الكلي على أساس قاعدة الكل مقابل الكل".

وأضح أن "الصفقة شملت الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام وعدد من القادة العسكريين والمدنيين وعشرات من المحاكمين الآخرين وعدد من أسرى التحالف العربي و اللواء ناصر منصور واللواء محمود الصبيحي وأولاد الفريق علي محسن وأولاد سيادة نائب رئيس مجلس القيادة العميد طارق صالح".

وأشار فضائل في حديث منفصل لـ"إرم نيوز إلى " أن اللواء فيصل رجب سيتم إطلاق سراحه ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق وليس في هذه المرحلة".

وإضافة إلى تلك الأسماء، قال عضو وفد الفريق الحكومي عن المقاومة الجنوبية ياسر الحدي في تغريدة على تويتر إن بين المشمولين أيضا "القائد العميد احمد علي محمد عمر الدماني ابوقصي، القائد صدام حسين العولقي".