المضاربات "العنيفة" على الدولار تربك سوق الذهب بمصر

أدت مخاوف انخفاض قيمة الجنيه المصري مجددًا أمام الدولار إلى خلق حالة شديدة من الطلب على معدن الذهب، باعتباره أفضل مخزن للقيمة، ليبدأ بعدها رحلة صعود سعري غير محدود.

وحقق الذهب على إثر تلك المخاوف، قفزات قياسية على مدار 7 الأيام الماضية، تعد هي الأعلى في تاريخه، إذ تراوحت بين 300 و400 جنيه للغرام الواحد، وفق متعاملين في السوق.

وقال خبراء اقتصاديون ومتخصصون في الذهب، إن المضاربات العنيفة التي تجري على الدولار في سوق العملة الموازي ووصوله إلى نحو 30 جنيهًا حاليًّا أربك جميع أسواق السلع وليس الذهب فقط.

وأضافوا، في حديثهم لـ"إرم نيوز"، أن كبح جماح أسعار الذهب مرهون بعودة هدوء الطلب مجددًا للسوق، وتوقف المضاربات في الأسواق الموازية التي خلقت سعرين لصرف الدولار.

وافتتح غرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع يوم الاثنين الماضى عند مستوى 1450 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 1700 جنيه أمس الأحد، كأعلى مستوى له فى تاريخ مصر، في حين سجلت سعر الأوقية عالميًّا خلال تعاملات اليوم نحو 1800 دولار.

بينما سجل غرام عيار 24 نحو 1977 جنيهًا، وعيار 18 سجل 1500 جنيه، وعيار 14 سجل 1100 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 13200 جنيه، وفق المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت سعيد إمبابي. (الدولار= 24.62 جنيه مصري)