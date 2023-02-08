الذهب يصعد مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار عن ذروة شهر بعد تعليقات من جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) اعتبرت أقل تشديدا للسياسة النقدية.

وبحلول الساعة 0744 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1880.97 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1880.10 دولار.

وتفيد أسعار الفائدة الأقل الذهب، إذ تقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.