الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يرفع نسبة الفائدة ويخفض توقعات النمو

رفع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي نسبة الفائدة الرئيسة بمقدار نصف نقطة مئوية، اليوم الأربعاء، لكنه حذّر من أن الوقت لم يحن بعد لوقف هذه الزيادات، مقدرًا أن الفائدة ستتجاوز 5%.

وقال الاحتياطي في بيان له عقب اجتماعه إن نسبة الفائدة الأساسية باتت تراوح بين 4,25 إلى 4,50%، وهذا أعلى مستوى لها منذ العام 2007.

وهذه الزيادة أقل مما قررته المؤسسة في 4 مناسبات سابقة هذا العام عندما رفعت نسبة الفائدة بمقدار 0,75 نقطة مئوية، لكنها لا تزال تعد قفزة حادة.