الليرة التركية تهوي لقاع قياسي جديد مقابل الدولار

هوت الليرة التركية لمستوى قياسي جديد، اليوم الأربعاء، مسجلة تراجعًا مقداره 3% مواصلة بذلك سلسلة من الخسائر التي تكبَّدتها أخيرًا.

وبدأت خسائر الليرة منذ إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان تشكيل حكومة جديدة الأسبوع الحالي بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي.

وانخفضت الليرة بمقدار 2.8% لتصل إلى 22.15 مقابل الدولار بسبب الضغوط التي تتعرَّض لها وسط طلب قوي على العملات الأجنبية لتصل خسائرها بذلك منذ بداية العام وحتى الآن إلى 15.5%.

وقبل أيام، وصلت الليرة التركية إلى أدنى مستوى قياسي بلغ 21.8 ليرة لكل دولار.