تداول الليرة التركية على انخفاض طفيف بعد تراجعها

شهدت الليرة التركية تراجعا طفيفا صباح اليوم الخميس، بعد تراجع حاد لمستوى قياسي بلغ 22.95 أمام الدولار خلال ساعات شح السيولة، في وقت تترقب فيه الأسواق إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقلصت الليرة بعضا من الخسائر التي منيت بها وسجلت 20.7550 بحلول الساعة 0416 بتوقيت غرينتش.

ولامست الليرة لفترة وجيزة مستوى 22.95 مما زاد من نسبة الخسائر التي تكبدتها هذا العام لأكثر من 18% بعد أن تراجعت قبل وخلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية في مايو/ أيار.

وتحول الأسواق حاليا تركيزها إلى إعلان أردوغان تشكيل الحكومة الجديدة.